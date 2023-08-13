В Минобороны заявили об уничтожении беспилотников в Белгородской и Курской областях
В России уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолётного типа. Операции прошли над территорий Белгородской области и Курской областей с разницей в полчаса, разрушений и жертв нет. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале 13 августа.
В 11.00 (мск) беспилотник сбили над Белгородской областью. В 11:30 - над Курской.
«Российскими средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Курской области», - говорится в официальном сообщении.
В обоих случаях военные операции прошли без разрушений и пострадавших.
Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины попытались нанести удары по населенным пунктам трех районов Белгородской области. Два из трех БПЛА сбиты. В результате падения обломков пострадало одно частное домовладение, жертв нет, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале 13 августа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru