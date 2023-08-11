Старовойт: ВСУ обстреляли курское село Калиновка

Село Калиновка в Хомутовском районе Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску

«Зафиксировано 2 прилета. <...> Повреждены 2 хозяйственные постройки», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Старовойт подчеркнул, что пострадавших среди местных жителей нет. Власти Курской области помогут собственникам в восстановлении поврежденных построек.

Ранее Старовойт сообщил, что накануне система противовоздушной обороны сбила два украинских дрона на подлете к Курску, напоминает RT.

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ФОТО: telegram.org/z
ТЕГИ:ВСУОбстрелКурская Область

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