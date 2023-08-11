Старовойт: ВСУ обстреляли курское село Калиновка
11 августа 202311:52
Село Калиновка в Хомутовском районе Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Зафиксировано 2 прилета. <...> Повреждены 2 хозяйственные постройки», — написал глава области в своем Telegram-канале.
Старовойт подчеркнул, что пострадавших среди местных жителей нет. Власти Курской области помогут собственникам в восстановлении поврежденных построек.
Ранее Старовойт сообщил, что накануне система противовоздушной обороны сбила два украинских дрона на подлете к Курску, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru