Беспилотники ВСУ атаковали три района Белгородской области
Беспилотники Вооруженных сил Украины попытались нанести удары по населенным пунктам трех районов Белгородской области. Два из трех БПЛА сбиты. В результате падения обломков пострадало одно частное домовладение, жертв нет, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале 13 августа.
В в селе Петропавловка Белгородского района сбили беспилотник ВСУ. Из-за падения обломком БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении произошли повреждения кровли, стеклянной веранды и двери.
Также украинские войска выпустили четыре артиллерийских снаряда по селу Журавлевка.
«Пострадавших и разрушений нет», – рассказал Вячеслав Гладков.
После атаки украинского беспилотника в селе Грушевка в Волоконовском районе инфраструктурного объекта связи повреждений не окалось.
В районе ВСУ также обстреляли из миномета окраину хутора Старый – зафиксировано 5 прилётов. Здесь также нет пострадавших и разрушений.
«В Шебекинском городском округе сбит один беспилотник противника. Обошлось без последствий», – проинформировал губернатор Белгородской области.
Ранее российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, сообщает в Telegram Министерство обороны РФ.
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