Беспилотники ВСУ атаковали три района Белгородской области

В в селе Петропавловка Белгородского района сбили беспилотник ВСУ. Из-за падения обломком БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении произошли повреждения кровли, стеклянной веранды и двери.

Также украинские войска выпустили четыре артиллерийских снаряда по селу Журавлевка.

«Пострадавших и разрушений нет», – рассказал Вячеслав Гладков.

После атаки украинского беспилотника в селе Грушевка в Волоконовском районе инфраструктурного объекта связи повреждений не окалось.

В районе ВСУ также обстреляли из миномета окраину хутора Старый – зафиксировано 5 прилётов. Здесь также нет пострадавших и разрушений.

«В Шебекинском городском округе сбит один беспилотник противника. Обошлось без последствий», – проинформировал губернатор Белгородской области.

Ранее российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, сообщает в Telegram Министерство обороны РФ.

