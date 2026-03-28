В Ассоциации владельцев кинотеатров обозначили риски при квотах на иностранное кино

Воронков пояснил, что обсуждаемая в 2025 году инициатива предусматривает фиксированный взнос — например, 5 млн рублей. По его мнению, такая схема угрожает малым и средним дистрибьюторским компаниям и может лишить зрителей доступа к «умному» кино, в том числе из дружественных стран. Ассоциация предлагала использовать динамическую модель взносов, чтобы избежать подобных последствий.



Эксперт также поднял вопрос распределения финансовой нагрузки: в рамках обсуждаемой модели кинотеатры должны были платить 5 млн рублей за вход и 10% с оборота от показа иностранного кино. Воронков задался вопросом, почему бремя поддержки отечественного кинопроизводства ложится исключительно на кинотеатры, и отметил, что пока не ясно, как будут рассчитываться аналогичные платежи для ТВ‑каналов и стриминговых сервисов.



Представители ассоциации не участвовали в январском заседании, где обсуждались возможные компромиссы по квотированию. Ранее организация направляла свои предложения вице‑премьеру РФ Татьяне Голиковой и в Министерство культуры РФ. Теперь участники ожидают публикации итогового протокола — они надеются, что в нём будут учтены интересы кинотеатров и минимизированы обозначенные риски, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

