В Минобороны РФ сообщили об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

«Сегодня около 17:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Украинский БПЛА уничтожен силами российской противовоздушной обороны (ПВО) в небе Белгородской области.

По данным российского оборонного ведомства, разрушений и пострадавших нет.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на подлете к городу Шебекино система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 12 августа.