В Минобороны РФ сообщили об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
В Министерстве обороны России заявили, что успешно пресекли попутку террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) посредством беспилотника.
«Сегодня около 17:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Украинский БПЛА уничтожен силами российской противовоздушной обороны (ПВО) в небе Белгородской области.
По данным российского оборонного ведомства, разрушений и пострадавших нет.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на подлете к городу Шебекино система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 12 августа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru