Гладков рассказал об атаке беспилотников на Белгород и область

«На подлёте к городу Белгороду нашей системой ПВО сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий. В Белгородском районе в селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА одну гранату», – добавил глава региона.



В Шебекинском городском округе недалеко от поселка Батрацкая Дача сбит беспилотник противника.



Также Гладков заявил о неустановленном взрывном устройстве, которое было также сброшено с беспилотника на окраине села Демидовка в Краснояружском районе.



По его данным, пострадавших и разрушений в результате атаки дронов нет.



Также в пятницу Вооруженные силы Украины атаковали хутор Панков тремя минометными снарядами и село Терезовка – двумя артиллерийскими снарядами в Шебекинском Шебекинском городском округе. Нигде пострадавших и разрушений нет, отметил глава Белгородской области.

Ранее над Шебекинским городским округом сработала система противовоздушной обороны, писал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, на подлете к городу сбита воздушная цель. О каком именно объекте идет речь, губернатор не уточнил.





