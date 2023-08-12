Гладков рассказал об атаке беспилотников на Белгород и область
Несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали Белгородскую область накануне, в пятницу. Один из них сбит на подлете к Белгороду, рассказал губернатор белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 12 августа, в субботу.
«На подлёте к городу Белгороду нашей системой ПВО сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий. В Белгородском районе в селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА одну гранату», – добавил глава региона.
В Шебекинском городском округе недалеко от поселка Батрацкая Дача сбит беспилотник противника.
Также Гладков заявил о неустановленном взрывном устройстве, которое было также сброшено с беспилотника на окраине села Демидовка в Краснояружском районе.
По его данным, пострадавших и разрушений в результате атаки дронов нет.
Также в пятницу Вооруженные силы Украины атаковали хутор Панков тремя минометными снарядами и село Терезовка – двумя артиллерийскими снарядами в Шебекинском Шебекинском городском округе. Нигде пострадавших и разрушений нет, отметил глава Белгородской области.
Ранее над Шебекинским городским округом сработала система противовоздушной обороны, писал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, на подлете к городу сбита воздушная цель. О каком именно объекте идет речь, губернатор не уточнил.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru