В Белгородской области сбили беспилотник
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на подлете к городу Шебекино система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 12 августа.
«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлёте к городу», - написал губернатор.
По его словам, данных о последствиях на земле еще не поступало.
Ранее Гладков сообщил о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов Белгородской области в пятницу. Один из них сбит на подлете к Белгороду, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru