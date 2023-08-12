В Белгородской области сбили беспилотник

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на подлете к городу Шебекино система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 12 августа.

Мужчина пострадал при обстреле села Терезовка под Белгородом

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлёте к городу», - написал губернатор.

По его словам, данных о последствиях на земле еще не поступало.

Ранее Гладков сообщил о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов Белгородской области в пятницу. Один из них сбит на подлете к Белгороду, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
ТЕГИ:ПроисшествиеБелгородская областьБеспилотники

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