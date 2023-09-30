В Липецке ввели режим ЧС после аварии на водоводе
Режим чрезвычайной ситуации локального характера липецкие власти ввели после аварии на водоводе, в результате которой часть областного центра лишилась водоснабжения.
«Ввели режим ЧС локального характера на муниципальном уровне», — сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина 30 сентября.
Она рассказала. что специалисты пытались устранить аварию в ночь на субботу. Однако, из-за обвала грунта во время работ по ликвидации пробоины в сетях пришлось пойти на масштабное отключение.
Уваркина выазила надежду на то, что специалисты смогут восстановить водоснабжение к вечеру субботы.
Ранее часть улицы Щербакова в Екатеринбурге затопило из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ЕМУП «Водоканал». Уточняется, что затоплена дорога на перекрестке улиц Щербакова и Самолетной. Инцидент произошел около 6 часов утра по местному времени, пишет RT.
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