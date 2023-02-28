Глава Крыма пообещал устранить две аварии на водоводах региона до конца суток
Власти устранят аварии на магистральных водоводах под Евпаторией и в Красноперекопске до конца дня 28 февраля. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее стало известно, что из-за коммунальных аварий без воды остались более 120 тысяч жителей Евпатории, пишет RT. Кроме того, водоснабжения лишились около 25 тысяч населения Красноперекопска.
Как отметил Аксенов, восстановительные работы уже идут.
«До конца дня вода в Евпатории, Красноперекопске и селах окружающих будет», — цитирует главу региона ТАСС.
Аксенов подчеркнул, что крупные аварии на водоводе под Евпаторией происходят «раз в год», крымские власти планируют начать его ремонт в следующем году.
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