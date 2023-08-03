В Екатеринбурге затопило часть улицы Щербакова, образовалась пробка
Часть улицы Щербакова в Екатеринбурге затопило из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ЕМУП «Водоканал».
Уточняется, что затоплена дорога на перекрестке улиц Щербакова и Самолетной. Инцидент произошел около 6 часов утра по местному времени, пишет RT.
«Бригада коммунальных служб выехала на место затопления ... Время устранения аварии на данный момент неизвестно», — заявили в «Водоканале».
Из-за ЧП на улице Щербакова образовалась огромная пробка. По словам очевидцев, горожане «выходят из общественных транспортов и идут пешком до метро».
Ранее в городе Клин после сильного дождя затопило дома в частном секторе, жителям пришлось самостоятельно откачивать воду из домов и с участков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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