В Екатеринбурге затопило часть улицы Щербакова, образовалась пробка

Уточняется, что затоплена дорога на перекрестке улиц Щербакова и Самолетной. Инцидент произошел около 6 часов утра по местному времени, пишет RT.

«Бригада коммунальных служб выехала на место затопления ... Время устранения аварии на данный момент неизвестно», — заявили в «Водоканале».

Из-за ЧП на улице Щербакова образовалась огромная пробка. По словам очевидцев, горожане «выходят из общественных транспортов и идут пешком до метро».

Ранее в городе Клин после сильного дождя затопило дома в частном секторе, жителям пришлось самостоятельно откачивать воду из домов и с участков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

