В курском поселке Тёткино ранен местный житель

«Пострадал один из местных жителей. Он оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь», - сообщил глава региона.

По официальным данным, в Тёткино в результате обстрела украинской стороной пострадали семь домовладений, повреждено шесть автомобилей и три магазина, находящихся на поселковом рынке.



Еще 13 домовладений и один личный автомобиль получили повреждения после атаки ВСУ на село Попово-Лежачи Глушковского района.

Накануне жительница поселка Теткино Курской области пострадала при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), всего в населенном пункте зафиксировано четыре прилета. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.



