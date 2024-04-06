В курском поселке Тёткино ранен местный житель
В результате обстрела курского посёлка Тёткино войсками Украины пострадал местный житель. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Попово-Лежачи, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Пострадал один из местных жителей. Он оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь», - сообщил глава региона.
По официальным данным, в Тёткино в результате обстрела украинской стороной пострадали семь домовладений, повреждено шесть автомобилей и три магазина, находящихся на поселковом рынке.
Еще 13 домовладений и один личный автомобиль получили повреждения после атаки ВСУ на село Попово-Лежачи Глушковского района.
Накануне жительница поселка Теткино Курской области пострадала при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), всего в населенном пункте зафиксировано четыре прилета. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru