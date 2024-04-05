Жительница курского поселка Теткино пострадала при обстреле ВСУ
Жительница поселка Теткино Курской области пострадала при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), всего в населенном пункте зафиксировано четыре прилета. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Он отметил, что женщина получила ранения, медики оказывают ей всю необходимую помощь. По словам губернатора, еще два прилета были зафиксированы в селе Попово-Лежачи. Старовойт подчеркнул, что о повреждениях там не сообщается.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что свыше 50 беспилотников самолетного типа уничтожили над территориями пяти российских регионов. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 дрона над Ростовской областью, шесть БПЛА — над Краснодарским краем, по одному беспилотнику — над Саратовской, Курской и Белгородской областями, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жительница курского поселка Теткино пострадала при обстреле ВСУ
- Шведский певец Магнус Баклунд объявил о планах получить российское гражданство
- Теннисист Медведев ответил Винер на слова о «команде бомжей» из РФ на ОИ
- В Подмосковье пять мостов подтопило паводком
- Режиссер Богомолов обиделся на артистов-эмигрантов за критику проекта
- Пресс-секретарь Чибиса: Делать прогнозы о восстановлении губернатора рано
- «Артдокфест» в Узбекистане отменили после показа фильма о волонтерах ВСУ
- В ЛНР задержали студентку, передававшую Киеву данные о российских военных
- На Сахалине гражданина Таджикистана оштрафовали на 10 млн рублей за взятку
- Хинштейн: Росгвардейца, задержавшего напавшего на Чибиса, представят к награде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru