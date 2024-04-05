Жительница курского поселка Теткино пострадала при обстреле ВСУ

Он отметил, что женщина получила ранения, медики оказывают ей всю необходимую помощь. По словам губернатора, еще два прилета были зафиксированы в селе Попово-Лежачи. Старовойт подчеркнул, что о повреждениях там не сообщается.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что свыше 50 беспилотников самолетного типа уничтожили над территориями пяти российских регионов. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 дрона над Ростовской областью, шесть БПЛА — над Краснодарским краем, по одному беспилотнику — над Саратовской, Курской и Белгородской областями, передает «Радиоточка НСН».

