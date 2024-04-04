В Курске возле центрального рынка произошел пожар после уничтожения БПЛА

По его словам, на место выехали оперативные службы. Губернатор напомнил, что приближаться к обломкам беспилотников и дотрагиваться до них нельзя. Он попросил жителей сообщать о находке по телефону 112.

Ранее в Курской области объявили опасность атаки БПЛА. Силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность.

В ночь на 4 апреля над Белгородской и Тульской областями уничтожили пять беспилотников самолетного типа, передает «Радиоточка НСН».

