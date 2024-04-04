В Курске возле центрального рынка произошел пожар после уничтожения БПЛА
В Курске после сбитого беспилотника произошло возгорание в районе центрального рынка, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
По его словам, на место выехали оперативные службы. Губернатор напомнил, что приближаться к обломкам беспилотников и дотрагиваться до них нельзя. Он попросил жителей сообщать о находке по телефону 112.
Ранее в Курской области объявили опасность атаки БПЛА. Силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность.
В ночь на 4 апреля над Белгородской и Тульской областями уничтожили пять беспилотников самолетного типа, передает «Радиоточка НСН».
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