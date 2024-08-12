В Курской области начали эвакуацию жителей Беловского района
Оперштаб Курской области принял решение о вывозе жителей Беловского района. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
Ранее руководитель Беловского района Николай Волобуев призвал население эвакуироваться в связи с напряженной обстановкой из-за попыток ВСУ прорваться вглубь территории.
«Принято решение – вывозить жителей. Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное – оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района», — написал Смирнов в Telegram-канале.
В эвакуации населения помогают дружинники Курского центра «Патриот». Смирнов подчеркнул, что власти подготовили места в пунктах временного размещения и окажут переселенцам всю необходимую помощь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru