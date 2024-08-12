В Госдуме призвали освободить от налогов бросивших дома жителей Курской области

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил освободить от земельного, транспортного налогов, а также налога на имущество за 2024 и 2025 годы вынужденно оставивших свои дома в Курской области людей, сообщает РИА Новости.

Кадыров заявил о готовности Чечни принять жителей Курской области

Парламентарий считает, что необходимо рекомендовать работодателям проявить социальную ответственность и предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск на период, пока люди не устроят свою жизнь.

Некоторые банки РФ решили предоставлять кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области, а задолженность погибших и получивших тяжелые ранения может быть полностью списана.

Кроме того, власти Курской области приостановили начисление платы за ЖКХ в ряде районов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУОбстрелНалогиКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры