В Госдуме призвали освободить от налогов бросивших дома жителей Курской области

Парламентарий считает, что необходимо рекомендовать работодателям проявить социальную ответственность и предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск на период, пока люди не устроят свою жизнь.

Некоторые банки РФ решили предоставлять кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области, а задолженность погибших и получивших тяжелые ранения может быть полностью списана.

Кроме того, власти Курской области приостановили начисление платы за ЖКХ в ряде районов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

