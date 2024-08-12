Жителей Беловского района Курской области призвали эвакуироваться

Руководитель Беловского района Курской области Николай Волобуев обратился с призывом к местным жителям эвакуироваться в связи с непростой обстановкой из-за попыток Вооруженных сил Украины прорваться вглубь территории. Он охарактеризовал ситуацию как «очень напряжённую».

Пунктами сбора определены село Долгие Буды и населенный пункт Бушмено Обоянского района. Тем, кто своим ходом туда доберутся, предоставят автобусы.