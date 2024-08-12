Жителей Беловского района Курской области призвали эвакуироваться

Руководитель Беловского района Курской области Николай Волобуев обратился с призывом к местным жителям эвакуироваться в связи с непростой обстановкой из-за попыток Вооруженных сил Украины прорваться вглубь территории. Он охарактеризовал ситуацию как «очень напряжённую».

Пунктами сбора определены село Долгие Буды и населенный пункт Бушмено Обоянского района. Тем, кто своим ходом туда доберутся, предоставят автобусы.

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В воскресенье, 11 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов распространил информацию о заходе в субботу украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Беловского района.

По словам Смирнова, ситуацию уже удалось стабилизировать. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министерство обороны РФ 11 августа сообщило о предотвращении попытки прорыва ВСУ в Беловский район.

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Фото: vk.com/id540852631/Николай Волобуев
ТЕГИ:ВСУКурская ОбластьЭвакуация

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