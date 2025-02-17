В кубанском поселке Ильский после атаки БПЛА введут локальный режим ЧС

На территории поселка Ильский в Северском районе Краснодарского края введут локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА, произошедшей в ночь на понедельник. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В населенном пункте повреждены 15 домовладений, из которые три сильно разрушены. Владельцы этих домов временно перебрались к родственникам, в остальных домах повреждения менее значительные: в них выбиты стекла на окнах.

На Кубани более 20 домов пострадали из-за атак украинских дронов

Всего в Северском районе жители сообщили о повреждениях 19 домовладений. В Славянском районе при падении обломков дронов пострадали три дома.

Как ранее отчитывалось Минобороны РФ, в ночь на понедельник над территорией Краснодарского края сбили 24 беспилотника. На территории Северского и Славянского районов находятся крупные нефтеперерабатывающие заводы.

В Краснодарском крае после атаки БПЛА была повреждена нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» КТК. Об этом сообщали утром в компании.


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