В кубанском поселке Ильский после атаки БПЛА введут локальный режим ЧС
На территории поселка Ильский в Северском районе Краснодарского края введут локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА, произошедшей в ночь на понедельник. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В населенном пункте повреждены 15 домовладений, из которые три сильно разрушены. Владельцы этих домов временно перебрались к родственникам, в остальных домах повреждения менее значительные: в них выбиты стекла на окнах.
Всего в Северском районе жители сообщили о повреждениях 19 домовладений. В Славянском районе при падении обломков дронов пострадали три дома.
Как ранее отчитывалось Минобороны РФ, в ночь на понедельник над территорией Краснодарского края сбили 24 беспилотника. На территории Северского и Славянского районов находятся крупные нефтеперерабатывающие заводы.
В Краснодарском крае после атаки БПЛА была повреждена нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» КТК. Об этом сообщали утром в компании.
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