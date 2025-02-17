В кубанском поселке Ильский после атаки БПЛА введут локальный режим ЧС

На территории поселка Ильский в Северском районе Краснодарского края введут локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА, произошедшей в ночь на понедельник. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В населенном пункте повреждены 15 домовладений, из которые три сильно разрушены. Владельцы этих домов временно перебрались к родственникам, в остальных домах повреждения менее значительные: в них выбиты стекла на окнах.