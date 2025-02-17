На Кубани более 20 домов пострадали из-за атак украинских дронов
Более 20 домовладений получили повреждения после ударов украинских беспилотников в Краснодарском крае. Об этом заявили в региональном оперштабе.
Власти напомнили, что атаки БПЛА зафиксировали 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах края.
«В поселке Ильском начался обход пострадавших домовладений. Для оценки ущерба сформировали комиссию», — рассказали в оперштабе.
Отмечается, что ЕДДС Северского района получила 19 сообщений от жителей. После атаки дронов было повреждено остекление жилых и хозяйственных строений, зафиксированы падения обломков на огороды. В свою очередь, в Славянском районе после ЧП получили повреждения три дома и автомобиль.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 17 февраля над Краснодарским краем нейтрализовали 24 беспилотника ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru