На Кубани более 20 домов пострадали из-за атак украинских дронов

Более 20 домовладений получили повреждения после ударов украинских беспилотников в Краснодарском крае. Об этом заявили в региональном оперштабе.

Власти напомнили, что атаки БПЛА зафиксировали 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах края.

«В поселке Ильском начался обход пострадавших домовладений. Для оценки ущерба сформировали комиссию», — рассказали в оперштабе.

Отмечается, что ЕДДС Северского района получила 19 сообщений от жителей. После атаки дронов было повреждено остекление жилых и хозяйственных строений, зафиксированы падения обломков на огороды. В свою очередь, в Славянском районе после ЧП получили повреждения три дома и автомобиль.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 17 февраля над Краснодарским краем нейтрализовали 24 беспилотника ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

