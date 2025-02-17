В Краснодарском крае после атаки БПЛА повреждена нефтеперекачивающая станция

В Краснодарском крае нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» КТК подверглась атаке БПЛА. Об этом заявили в компании. Там отметили, что транспортировка нефти на данный момент осуществляется в сниженных объемах, минуя поврежденную станцию.

В атаке участвовали семь дронов, «начиненных помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами», добавили в компании.