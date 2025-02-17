В Краснодарском крае после атаки БПЛА повреждена нефтеперекачивающая станция
В Краснодарском крае нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» КТК подверглась атаке БПЛА. Об этом заявили в компании. Там отметили, что транспортировка нефти на данный момент осуществляется в сниженных объемах, минуя поврежденную станцию.
В атаке участвовали семь дронов, «начиненных помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами», добавили в компании.
Пострадавших среди сотрудников станции нет. Угроза разлива нефти предотвращена. КТК также заявил, что поставил в известность о произошедшем всех международных акционеров компании, в том числе из США и Европы.
Девяносто украинских беспилотников перехватили и уничтожили над территорией России минувшей ночью, отчиталось Минобороны РФ. По данным ведомства, над Краснодарским краем было сбито 24 дрона ВСУ.
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