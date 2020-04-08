В Крыму закрыта больница из-за пациента с подозрением на COVID-19

Из-за этого больница прекратила принимать и выписывать больных, сообщает КИА.

Аксенов уточнил, что с подозрением на COVID-19 в больнице находится женщина, которая вернулась из Москвы, где она работала, а её брат с гипертоническим кризом попал в армянскую больницу. Мужчина контактировал в врачами и другими больными. Теперь вся больница под угрозой нахождения на карантине, передает RT.

В России по данным на 8 апреля число зараженных коронавирусом приближается к 9 тысячам. В Салехарде коронавирус обнаружен сразу у восьми полицейских.







