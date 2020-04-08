В Крыму закрыта больница из-за пациента с подозрением на COVID-19
В крымском городе Армянск закрыта больница из-за пациента с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.
Из-за этого больница прекратила принимать и выписывать больных, сообщает КИА.
Аксенов уточнил, что с подозрением на COVID-19 в больнице находится женщина, которая вернулась из Москвы, где она работала, а её брат с гипертоническим кризом попал в армянскую больницу. Мужчина контактировал в врачами и другими больными. Теперь вся больница под угрозой нахождения на карантине, передает RT.
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