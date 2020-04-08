Москвичей стали обманывать со штрафами за нарушение самоизоляции
Мошенники стали активно использовать тему коронавируса, используя для обмана такие предлоги, как проведение вакцинации, доставка продуктов на дом, дезинфекция помещения, сообщили в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Столичные власти предупредили, что горожанам могут приходить SMS-сообщения якобы от государственных органов с требование оплатить «штраф» за нарушение режима самоизоляции, передает RT. В отдельных случаях злоумышленники даже могут позвонить. Аферисты предлагают «удалённо» заплатить сумму, пока не работают суды и даже грозят уголовной ответственностью.
В Департаменте призвали москвичей к бдительности, отметив, что приёмы мошенников разнообразны. Они могут рассылать электронные письма с фишинговыми ссылками, с обещаниями отсрочек по кредитам и выделения пособий. Телефонные мошенники также звонят якобы от имени врачей или Роспотребнадзора и рассказывают о госпитализации родственника в медучреждение с положительным анализом на коронавирус, добиваясь перевода денег «на содержание больного».
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