В Салехарде коронавирус подхватили сразу 8 полицейских

«Все восемь вновь выявленных случаев в Салехарде приходятся на один очаг в УМВД России по ЯНАО», - цитирует Ura.ru сообщение оперативного штаба.



В свою очередь В УМВД РФ по ЯНАО от комментариев по данному случаю отказались.



Всего за сутки в России выявили 1175 новых случаев заражения в 56 субъектах Федерации. Общее число заболевших достигло 8672. 63 человека скончались, выздоровели 580, сообщает «Свободная пресса».

