В Салехарде коронавирус подхватили сразу 8 полицейских

В Ямало-Ненецком автономном округе за минувшие сутки выявили 11 заболевших коронавирусом, 8 из них — в Салехарде. Причем все восемь — сотрудники полиции.

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«Все восемь вновь выявленных случаев в Салехарде приходятся на один очаг в УМВД России по ЯНАО», - цитирует Ura.ru сообщение оперативного штаба.

В свою очередь В УМВД РФ по ЯНАО от комментариев по данному случаю отказались.

Всего за сутки в России выявили 1175 новых случаев заражения в 56 субъектах Федерации. Общее число заболевших достигло 8672. 63 человека скончались, выздоровели 580, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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