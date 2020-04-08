В Салехарде коронавирус подхватили сразу 8 полицейских
В Ямало-Ненецком автономном округе за минувшие сутки выявили 11 заболевших коронавирусом, 8 из них — в Салехарде. Причем все восемь — сотрудники полиции.
«Все восемь вновь выявленных случаев в Салехарде приходятся на один очаг в УМВД России по ЯНАО», - цитирует Ura.ru сообщение оперативного штаба.
В свою очередь В УМВД РФ по ЯНАО от комментариев по данному случаю отказались.
Всего за сутки в России выявили 1175 новых случаев заражения в 56 субъектах Федерации. Общее число заболевших достигло 8672. 63 человека скончались, выздоровели 580, сообщает «Свободная пресса».
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