В Крыму повышаются тарифы на газ и электроэнергию

В Крыму с 1 июля впервые за два года повысятся тарифы на газо- и электроснабжение, сообщает ТАСС.

ФАС предложила ввести новые тарифы на тепло

Местные жители за газ будут платить больше на 5,8%. Электроэнергия станет дороже на 9%.

С 1 июля рост тарифов на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами не превысит 3,6%.

Для жителей Крыма сохранены дифференцированные тарифные меню на электроэнергию и газ.

Тем временем, тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) повышаются в Москве с 1 июля на 3,6%. При этом предельный рост с 1 июля по 31 декабря 2021 года установлен в 4,6%.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Тарифы ЖкхКоммунальные УслугиКрым
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