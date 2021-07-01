В Крыму повышаются тарифы на газ и электроэнергию

Местные жители за газ будут платить больше на 5,8%. Электроэнергия станет дороже на 9%.

С 1 июля рост тарифов на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами не превысит 3,6%.

Для жителей Крыма сохранены дифференцированные тарифные меню на электроэнергию и газ.

Тем временем, тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) повышаются в Москве с 1 июля на 3,6%. При этом предельный рост с 1 июля по 31 декабря 2021 года установлен в 4,6%.

