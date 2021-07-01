В Москве с 1 июля вырастут тарифы на ЖКУ
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) повышаются в Москве с 1 июля на 3,6%. При этом предельный рост с 1 июля по 31 декабря 2021 года установлен в 4,6%, передает ТАСС.
Так, цена на кубометр холодной воды для жителей столицы, за исключением ТиНАО, поднимется на 3% и составит 43,57 рубля, кубометр горячей воды вырастет в цене на 3,1% и составит 211,67 рублей, кубометр водоотведения вырастет на 3,62% и составит 32,02 рубля.
Теплоподача подорожает на 3,22% и составит 2033,84 рубля/ Гкал. Исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева ранее в эфире НСН рассказала, что точный размер повышения предсказать проблематично.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru