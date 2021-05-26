ФАС предложила ввести новые тарифы на тепло
Федеральная антимонопольная служба разработала проект эталонных тарифов на теплоснабжение, пишут «Известия», со ссылкой на главу ведомства Виталия Королева
По его словам, это позволит избежать повышения тарифов из-за растущих расходов на ремонт, топливо, транспорт и другие траты, из-за которых увеличиваются расценки. Как ожидается, соответствующий проект постановления правительства будет опубликован уже в июне.
При эталонном подходе средний уровень расходов устанавливается среди организаций, которые занимаются аналогичным видом деятельности. В настоящее время тарифы теплоснабжения организаций высчитывают на основе расходов компаний.
Ожидается, новые тарифы будут запущены в июле 2022 года.
По прогнозам Минэкономразвития, индексация тарифов на электроэнергию для населения в России составит 5% каждый год в период с 2022 по 2024 годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России, составленный ведомством.
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