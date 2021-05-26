ФАС предложила ввести новые тарифы на тепло

По его словам, это позволит избежать повышения тарифов из-за растущих расходов на ремонт, топливо, транспорт и другие траты, из-за которых увеличиваются расценки. Как ожидается, соответствующий проект постановления правительства будет опубликован уже в июне.

При эталонном подходе средний уровень расходов устанавливается среди организаций, которые занимаются аналогичным видом деятельности. В настоящее время тарифы теплоснабжения организаций высчитывают на основе расходов компаний.

Ожидается, новые тарифы будут запущены в июле 2022 года.

По прогнозам Минэкономразвития, индексация тарифов на электроэнергию для населения в России составит 5% каждый год в период с 2022 по 2024 годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России, составленный ведомством.

