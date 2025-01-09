В крымские сафари-парк и зоопарк доставили 800 пострадавших от мазута птиц
В крымские сафари-парк «Тайган» и зоопарк «Сказка» доставили около 800 птиц, пострадавших от мазута, вытекшего в Черное море после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом рассказал РИА Новости директор зоопарков Олег Зубков.
По его словам, «Тайган» и «Сказка» - это те центры, которые принимают птиц со всех штабов и помывочных центров Крыма для выхаживания. На данный момент поступило порядка 800 птиц. Решение о возможности их выпуска будет приниматься не раньше, чем через неделю.
Зубков добавил, что часто птиц спасти не удается.
Ранее оперштаб сообщил о спасении на Кубани более 5,5 тысячи птиц после разлива мазута.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru