Более 5,5 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута

Отмечается, что пострадавших птиц доставляют в пункты, в которых им круглые сутки оказывают всю необходимую помощь: от мойки и первичной обработки до лечения.

«В центры реабилитации Кубани и Ставропольского края передали 2 460 птиц», - говорится в сообщении.

Ранее в Севастополе из-за мазута, вытекшего из затонувших в Керченском проливе море танкеров, был объявлен режим ЧС регионального значения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

