Более 5,5 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута
Более 5,5 тысячи птиц были спасены в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута в Чёрном море. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.
Отмечается, что пострадавших птиц доставляют в пункты, в которых им круглые сутки оказывают всю необходимую помощь: от мойки и первичной обработки до лечения.
«В центры реабилитации Кубани и Ставропольского края передали 2 460 птиц», - говорится в сообщении.
Ранее в Севастополе из-за мазута, вытекшего из затонувших в Керченском проливе море танкеров, был объявлен режим ЧС регионального значения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 5,5 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута
- ВС России взяли в плен 18 солдат ВСУ западнее Курахова
- На Ставрополье 12 детей сняли с поезда с признаками кишечной инфекции
- Армия Китая направила 2 тысячи человек в зону бедствия в Тибете
- Военные РФ сбили за сутки шесть снарядов HIMARS и 105 дронов ВСУ
- Белоруссия обратилась к России для проведения матча футбольных сборных
- СМИ: Глава МИД Австрии станет и.о. канцлера
- Подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck у отеля Трампа использовал ChatGPT
- Маск посмеялся над Трюдо после слов о суверенитете Канады
- В КНР произошло землетрясение магнитудой 5,5
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru