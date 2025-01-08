Более 5,5 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута

Более 5,5 тысячи птиц были спасены в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута в Чёрном море. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Более 30 дельфинов погибли из-за разлива мазута в Керченском проливе

Отмечается, что пострадавших птиц доставляют в пункты, в которых им круглые сутки оказывают всю необходимую помощь: от мойки и первичной обработки до лечения.

«В центры реабилитации Кубани и Ставропольского края передали 2 460 птиц», - говорится в сообщении.

Ранее в Севастополе из-за мазута, вытекшего из затонувших в Керченском проливе море танкеров, был объявлен режим ЧС регионального значения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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