Орнитолог объяснила необходимость отпускать отмытых от мазута птиц в природу

Отмытых от мазута птиц необходимо как можно быстрее отпускать в дикую природу, заявила в беседе с «ФедералПресс» председатель краснодарского отделения Русского орнитологического общества Светлана Смирнова.

Более 30 дельфинов погибли из-за разлива мазута в Керченском проливе

По ее словам, если птицы находятся в неволе свыше 3 недель, они пригодны лишь для содержания в зоопарке — они теряют необходимые навыки (прежде всего это касается мышечной системы) и отвыкают от жизни в дикой природе.

Восстановление птицы должно проходить в живой среде, где она сможет привести оперение в порядок и продолжить свое существование, подчеркнула орнитолог. Этим и объясняется предложение отпускать более-менее отмытых птиц, у которых от последствий разлива мазута не пострадали внутренние органы, на волю.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что более 5,5 тысячи птиц были спасены в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута в Чёрном море.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ЭкологияКатастрофаУченыеОрнитологПтицы

Горячие новости

Все новости

партнеры