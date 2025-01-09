Орнитолог объяснила необходимость отпускать отмытых от мазута птиц в природу
Отмытых от мазута птиц необходимо как можно быстрее отпускать в дикую природу, заявила в беседе с «ФедералПресс» председатель краснодарского отделения Русского орнитологического общества Светлана Смирнова.
По ее словам, если птицы находятся в неволе свыше 3 недель, они пригодны лишь для содержания в зоопарке — они теряют необходимые навыки (прежде всего это касается мышечной системы) и отвыкают от жизни в дикой природе.
Восстановление птицы должно проходить в живой среде, где она сможет привести оперение в порядок и продолжить свое существование, подчеркнула орнитолог. Этим и объясняется предложение отпускать более-менее отмытых птиц, у которых от последствий разлива мазута не пострадали внутренние органы, на волю.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что более 5,5 тысячи птиц были спасены в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута в Чёрном море.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru