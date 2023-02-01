«Останется девять областей»: политолог Журавлев назвал сценарий распада Украины

Украинское государство пока еще существует благодаря инерции с одной стороны и военному конфликту — с другой, но в перспективе есть вероятность того, что разные области этой страны примкнут к соседним государствам. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства, сообщает «Вечерняя Москва».

По мнению Журавлева, несмотря на то, что Киев лишился влияния над преимущественно юго-восточными регионами и они больше не входят в состав Украины, страна продолжает оставаться одной из крупных европейских держав.

«Украина изначально составная страна. Сначала ее «строила» Центральная Рада, называвшая Украиной территорию Слобожанщины», — рассказал политолог.

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По его словам, это преимущественно северо-восток современной Украины и юго-запад Центрально-Черноземного экономического района России.

«Но они сильно переходили черту, включая в состав Украины чуть ли не Сибирь. Их логика была простой: где украинцы — там Украина. Но в итоге наука взяла верх, и они сошлись на том, что границы страны должны проходить там, где население говорит на родном языке. Помогла закончить облик некогда независимой Украины советская власть, которая ей подарила ряд западных регионов и Крым», - напомнил Журавлев.

Он отметил, что сейчас ряд стран Европы уже делят между собой западные области Украины и выдвигают свои претензии на те или иные территории.

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«Пока Украине не позволяют полностью разрушиться инерция и нынешний военный конфликт. Чуть притихнут эмоции и военное положение, Польша начнет под разными предлогами искать варианты захвата Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. То есть земель, которые ей некогда принадлежали», — предположил эксперт.

Он также считает, что спустя годы территория Украины будет представлять собой государство, в составе которого будет «не более девяти областей».

«Полагаю, что туда войдут Хмельницкая, Житомирская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Винницкая, Кировоградская и Киевская области», — пояснил политолог.

«И то у меня есть большие сомнения по поводу столицы, потому что поляки ее тоже считают своей. Кстати, неудивительно, что о будущем Украины рассуждают именно в Венгрии, ведь в свое время в Незалежной проживало более 200 тысяч венгров, а Закарпатская область была частью их страны», - сказал Журавлев.

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Он подчеркнул, что избежать в свое время развала Украины ей мог бы помочь федеративный статус, который имеется в РФ.

В заключение специалист добавил, что южные регионы вплоть до Одессы, скорее всего, вернутся в состав РФ, но это зависит в большей степени от российской армии.

Ранее СМИ писали, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан сомневается в будущем Украины как суверенного государства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВенгрияПольшаДмитрий ЖуравлевУкраина
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