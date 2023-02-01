«Останется девять областей»: политолог Журавлев назвал сценарий распада Украины

«Пока Украине не позволяют полностью разрушиться инерция и нынешний военный конфликт. Чуть притихнут эмоции и военное положение, Польша начнет под разными предлогами искать варианты захвата Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. То есть земель, которые ей некогда принадлежали», — предположил эксперт.

Он также считает, что спустя годы территория Украины будет представлять собой государство, в составе которого будет «не более девяти областей».

«Полагаю, что туда войдут Хмельницкая, Житомирская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Винницкая, Кировоградская и Киевская области», — пояснил политолог.

«И то у меня есть большие сомнения по поводу столицы, потому что поляки ее тоже считают своей. Кстати, неудивительно, что о будущем Украины рассуждают именно в Венгрии, ведь в свое время в Незалежной проживало более 200 тысяч венгров, а Закарпатская область была частью их страны», - сказал Журавлев.