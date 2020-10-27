В Совфеде призвали к ответственности чиновников за сокрытие коронавируса

Чиновники, которые скрывали и искажали информацию о гибели больных коронавирусом в больнице №20 Ростова-на-Дону, должны понести юридическую ответственность. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Ковидный мор в Ростове: Больным не хватило кислорода или Fake News?» высказала сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.

«Я уверена, что в результате проведения следствия будет дана объективная оценка всем обстоятельствам этого дела. Мы очень хотим найти истину. Мы очень хотим понять действительную причину смерти этих людей. Действительно, на брифинге в Ростове-на-Дону была подтверждена информация о перебоях с кислородом. Надо выяснить причину этого. Мы должны набраться терпения, набраться мужества и дождаться окончания следствия. Нам категорически нельзя сейчас предвосхищать следствие, делать какие-то однозначные, не подтвержденные ничем выводы. СМИ, журналисты должны выполнять свою работу профессионально, чтобы каждое слово имело законное подтверждение. Иначе должна применяться юридическая ответственность», - заявила НСН сенатор Рукавишникова.

Она добавила, что «закон един для всех». «Если чиновники искажают информацию, сознательно и намеренно скрывают какие-то факты, безусловно, должна наступать юридическая ответственность», - заключила сенатор.

Ранее ростовские СМИ сообщили о смерти 13 пациентов больных коронавирусом в одной из больниц Ростова-на-Дону. Источники издания утверждают, что погибшие были подключены к аппаратам ИВЛ, но скончались из-за недостатка кислорода, потому что на протяжении двух часов в больнице не было баллонов с кислородом. В администрации области информацию о нехватке кислорода в аппаратах ИВЛ в госпитале опровергли и назвали эти сообщения фейком.

