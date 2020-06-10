В конце июня заработают дворцы Санкт-Петербурга

Второй этап может начаться в Петербурге в конце июня, сообщили в пресс-службе администрации Беглова. В этот период сможет открыться навигация по рекам и каналам, а также летние кафе и веранды. Возобновят работу зоопарк и дворцово-парковые ансамбли.

На третьем этапе, в июле, заработают салоны красоты. Также запланировано открыть физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры и бассейны.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил, что отмена ограничительных мер в столице пройдет в три этапа. С 9 июня отменен режим самоизоляции и график прогулок, перестала действовать пропускная система.



