В конце июня заработают дворцы Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о поэтапном снятии ограничений в городе.
С 15 июня в городе разрешат оказывать бытовые услуги, откроются парикмахерские, фотоателье и бани. Кроме того, снова заработает каршеринг. Будет разрешен доступ в библиотеки и научные учреждения.
Второй этап может начаться в Петербурге в конце июня, сообщили в пресс-службе администрации Беглова. В этот период сможет открыться навигация по рекам и каналам, а также летние кафе и веранды. Возобновят работу зоопарк и дворцово-парковые ансамбли.
На третьем этапе, в июле, заработают салоны красоты. Также запланировано открыть физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры и бассейны.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил, что отмена ограничительных мер в столице пройдет в три этапа. С 9 июня отменен режим самоизоляции и график прогулок, перестала действовать пропускная система.
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