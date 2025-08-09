В Калужской области обломки БПЛА упали на территорию частного дома

Фрагменты БПЛА рухнули в Ферзиковском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Как отметил чиновник, обломки упали на территории частного домовладения.

«При падении обломки повредили фасад здания. Пострадавших нет», - написал глава области в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны заявило, что минувшей ночью в Калужской области уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа.

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
