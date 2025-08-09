В Калужской области обломки БПЛА упали на территорию частного дома
9 августа 202508:57
Фрагменты БПЛА рухнули в Ферзиковском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Как отметил чиновник, обломки упали на территории частного домовладения.
«При падении обломки повредили фасад здания. Пострадавших нет», - написал глава области в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны заявило, что минувшей ночью в Калужской области уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа.
