Над территорией России уничтожили 97 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 97 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 22.41 8 августа до 05.05 мск 9 августа... уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявили в ведомстве.

По данным министерства, 28 БПЛА сбили в Курской области, по 13 – в Брянской и Калужской, десять – в Тульской, по восемь – в Орловской и Белгородской. Кроме того, семь дронов ликвидировали над Азовским морем, пять – над Краснодарским краем, два – над Ростовской областью. Еще по одному беспилотнику ВСУ уничтожили в Крыму, Московском регионе и Липецкой области.

Ранее украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Почаево Белгородской области, здание сгорело, погибла женщина.

