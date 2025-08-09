Над территорией России уничтожили 97 беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 97 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи с 22.41 8 августа до 05.05 мск 9 августа... уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявили в ведомстве.
По данным министерства, 28 БПЛА сбили в Курской области, по 13 – в Брянской и Калужской, десять – в Тульской, по восемь – в Орловской и Белгородской. Кроме того, семь дронов ликвидировали над Азовским морем, пять – над Краснодарским краем, два – над Ростовской областью. Еще по одному беспилотнику ВСУ уничтожили в Крыму, Московском регионе и Липецкой области.
Ранее украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Почаево Белгородской области, здание сгорело, погибла женщина.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru