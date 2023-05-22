В Калуге удлинят взлетно-посадочную полосу аэропорта

Министр транспорта Калужской области Владимир Волочай рассказал о продлении взлетно-посадочной полосы регионального аэропорта.

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Он уточнил, что взлетно-посадочную полосу планируется продлить на 300 метров. Проект получил положительное экспертное заключение, сказал Волочай.

Для реализации проекта могут привлечь средства федерального бюджета. Соответствующий вопрос прорабатывается.

В конце апреля в Калужской области запустили новую производственную линию на заводе компании «Хаят». Губернатор Владислав Шапша отметил, что инвесторы вложили в проект 76 миллионов рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыАэропортКалужская Область

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