В Калуге удлинят взлетно-посадочную полосу аэропорта
Министр транспорта Калужской области Владимир Волочай рассказал о продлении взлетно-посадочной полосы регионального аэропорта.
Он уточнил, что взлетно-посадочную полосу планируется продлить на 300 метров. Проект получил положительное экспертное заключение, сказал Волочай.
Для реализации проекта могут привлечь средства федерального бюджета. Соответствующий вопрос прорабатывается.
В конце апреля в Калужской области запустили новую производственную линию на заводе компании «Хаят». Губернатор Владислав Шапша отметил, что инвесторы вложили в проект 76 миллионов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru