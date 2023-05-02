Калужская область заняла 12-е место среди регионов по вводу жилья

Калужская область приблизилась к десятке лидеров среди регионов по вводу жилья за прошлый год, заняв 12 место строчки рейтинга. Об этом сообщает РИА Рейтинг.

В 2022 году в Калужской области ввели 916 тысяч квадратных метров жилья. Общая обеспеченность калужан жильем в составила 31,1 квадратных метра на человека.

Среди лидеров рейтинга оказались Ленинградская, Московская и Тюменская области, а также Чечня и Краснодарский край. Среди аутсайдеров - Ингушетия, Камчатка, Магаданская область, Чукотка, а также Еврейская автономная облсть.

