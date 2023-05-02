Калужская область заняла 12-е место среди регионов по вводу жилья
2 мая 202319:52
Калужская область приблизилась к десятке лидеров среди регионов по вводу жилья за прошлый год, заняв 12 место строчки рейтинга. Об этом сообщает РИА Рейтинг.
В 2022 году в Калужской области ввели 916 тысяч квадратных метров жилья. Общая обеспеченность калужан жильем в составила 31,1 квадратных метра на человека.
Среди лидеров рейтинга оказались Ленинградская, Московская и Тюменская области, а также Чечня и Краснодарский край. Среди аутсайдеров - Ингушетия, Камчатка, Магаданская область, Чукотка, а также Еврейская автономная облсть.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 404 / сут.
Умерли
398 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 503 / сут.
- Начштаба США Милли высказался о сроках завершения конфликта на Украине
- В Китае произошло землетрясение
- Суд в Калининграде отменил приговор за избиение актера Прилучного
- «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» раздвигает границы конкурса
- Жена госпитализированного Петросяна назвала восхитительным обед в одиночестве
- СМИ: баскетболиста Шведа избили из-за проигранного матча
- Решетников анонсировал рост цен на авиабилеты в России летом
- Путин заявил о высоком уровне отравлений алкоголем в Воронежской области
- Медведев похвалил Маска после снятия ограничений с поста в Twitter
- Актёр из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня» умер в Москве
2 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru