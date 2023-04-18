В Херсонской области начали изымать лодки для нужд армии
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо поручил изъять гражданские лодки и передать их военным, сообщает ТАСС.
Глава региона уточнил, что дал соответствующее распоряжение на прошлой неделе. Он поручил собрать максимально возможное количество маломерных судов для нужд армии.
По его словам, меры приняли в рамках законодательства о военном положении. Владельцы реквизированных лодок получат компенсацию от администрации региона, уточнил врио губернатора.
Украина собрала в Запорожской области 40 тысяч человек для контрнаступления, заявил «Радиоточке НСН» бывший министр обороны Донецкой республики Игорь Стрелков (Гиркин). Он считает, что ВСУ планируют двигаться на юг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru