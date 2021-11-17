В Хабаровском крае введут QR-коды на внутренних авиалиниях
Власти Хабаровского края введут систему QR-кодов на перелетах между населенными пунктами региона. Об этом сообщается на сайте правительства края.
Решение было принято по итогам заседания оперштаба по профилактике распространения коронавируса. Коды на внутренних авиалиниях начнут действовать с декабря, пишет РИА ФАН.
«Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона», — отмечается в сообщении.
Ранее зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов заявил, что с 1 декабря для входа в аэропорты и на железнодорожные вокзалы региона будут необходимы QR-коды.
Между тем в Хабаровском крае объявили о введении обязательной вакцинации для людей старше 60 лет, пишет RT.
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