В Хабаровском крае введут QR-коды на внутренних авиалиниях

Решение было принято по итогам заседания оперштаба по профилактике распространения коронавируса. Коды на внутренних авиалиниях начнут действовать с декабря, пишет РИА ФАН.

«Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона», — отмечается в сообщении.

Ранее зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов заявил, что с 1 декабря для входа в аэропорты и на железнодорожные вокзалы региона будут необходимы QR-коды.

Между тем в Хабаровском крае объявили о введении обязательной вакцинации для людей старше 60 лет, пишет RT.

