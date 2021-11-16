Минтранс: требование о QR-кодах распространят и на зарубежные авиакомпании

В кулуарах форума «Транспорт России» он отметил, что ввод QR-кодов - это забота о здоровье пассажиров, поэтому авиаперевозчиков, летающих на территории России, «поставят перед фактом».

Богданов добавил, что иностранные пассажиры смогут совершить полёт по ПЦР-тесту.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры борьбы с коронавирусом, принимаемые в регионах, подтверждают необходимость закона о QR-кодах, сообщают «Невские новости».