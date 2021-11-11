Попасть на вокзалы и в аэропорты в Хабаровском крае можно будет только по QR-кодам
С 1 декабря для входа в аэропорты и на ж/д вокзалы Хабаровского края будут необходимы QR-коды. Об этом зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов заявил на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавируса.
Он подчеркнул, что жителям региона, планирующим передвижение в данный период, а также гражданам, собирающимся въехать в Хабаровский край, необходимо будет учитывать этот факт. Главы «Аэрофлота» и РЖД уже подтвердили готовность к введению новой меры.
Для входа на региональные вокзалы или в аэропорты граждане должны будут иметь при себе QR-код или официально заверенный медотвод. По словам Никонова, ограничения пока не затронут передвижение в краевом общественном транспорте.
С 7 ноября QR-коды в Хабаровском крае уже введены для пользования электричками и междугородними автобусами. С 13 ноября без них нельзя будет посетить ни один региональный торговый центр, а также крытые рынки площадью 1 тысяча квадратных метров и более. Усиление антиковидных ограничений в Хабаровском крае также затронут финансовые и государственные учреждения.
Ранее возможность введения QR-кодов на транспорте в России уже обсуждалась в СМИ.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс центре НСН заявил, что самолеты – самая опасная зона для распространения COVID-19, так как там, во время полета, циркуляция воздуха не обеззараживается.
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