Попасть на вокзалы и в аэропорты в Хабаровском крае можно будет только по QR-кодам

С 1 декабря для входа в аэропорты и на ж/д вокзалы Хабаровского края будут необходимы QR-коды. Об этом зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов заявил на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавируса.

Он подчеркнул, что жителям региона, планирующим передвижение в данный период, а также гражданам, собирающимся въехать в Хабаровский край, необходимо будет учитывать этот факт. Главы «Аэрофлота» и РЖД уже подтвердили готовность к введению новой меры.

Для входа на региональные вокзалы или в аэропорты граждане должны будут иметь при себе QR-код или официально заверенный медотвод. По словам Никонова, ограничения пока не затронут передвижение в краевом общественном транспорте.