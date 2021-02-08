Голикова рассказала, когда могут быть отменены COVID-ограничения в РФ

Ограничения из-за COVID-19 в России могут быть отменены после формирования популяционного иммунитета. Об этом на брифинге заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы с вами говорили, что это необходимость привить 68,6 миллиона человек без учёта граждан, которые переболели, и без учёта детей в возрасте до 18 лет», — передаёт РИА Новости слова зампредседателя правительства.

Как отметила Голикова, введённые на фоне инфекции ограничения необходимо соблюдать до достижения этих показателей, сообщают Известия.

Ранее вице-премьер рассказала о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России. По словам Голиковой, в целом в стране снижается суточный прирост новых случаев заражения, однако показатели в регионах отличаются.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:БолезньКоронавирусТатьяна Голикова
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