Голикова рассказала, когда могут быть отменены COVID-ограничения в РФ
Ограничения из-за COVID-19 в России могут быть отменены после формирования популяционного иммунитета. Об этом на брифинге заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Мы с вами говорили, что это необходимость привить 68,6 миллиона человек без учёта граждан, которые переболели, и без учёта детей в возрасте до 18 лет», — передаёт РИА Новости слова зампредседателя правительства.
Как отметила Голикова, введённые на фоне инфекции ограничения необходимо соблюдать до достижения этих показателей, сообщают Известия.
Ранее вице-премьер рассказала о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России. По словам Голиковой, в целом в стране снижается суточный прирост новых случаев заражения, однако показатели в регионах отличаются.
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