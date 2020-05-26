В Дагестане в 8 раз снизился темп распространения COVID-19
В Республике Дагестан темп увеличения количества коронавирусом с начала эпидемии снизился в восемь раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора по региону Николая Павлова.
По словам чиновника, число заболевших с подтвержденным тестом на COVID-19 заметно стабилизируется по целому ряду районов. Ситуация стала лучше в сравнении с прошедшей неделей. Как передает агентство, в республике появляется тенденция по снижению случаев внебольничной пневмонии. По данным Роспотребнадзора, число таких пациентов уменьшилось почти на 30%.
Ранее Дагестан демонстрировал увеличение показателей по заболеваемости, что вызывало тревогу федеральных властей. Экс-секретарь Совета безопасности Дагестана Магомед Толбоев в эфире НСН заявил, что распространение инфекции в республике пошло по негативному сценарию из-за неэффективной работы местных чиновников и безответственности многих жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru