Телеграм: Дагестан болеет, а Трамп сбежал из договора
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Ситуация с коронавирусом в Дагестане
В понедельник Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана. Говорили о сложной ситуации с коронавирусом в регионе.
За два дня до совещания глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в Instagram дал интервью политологу Руслану Курбанову. Он рассказал, что внебольничной пневмонией в республике болеют более чем в три раза больше людей, чем коронавирусной инфекцией, а умерших от пневмонии насчитывается в 24 раза больше, чем от COVID-19. Министр сказал, что разницы в течении заболевания у пациентов с пневмонией и коронавирусом нет, лечат их одинаково, но статистика ведется раздельно.
Некоторые комментаторы предположили, что именно интервью Гаджиибрагимова стало причиной совещания у Путина. «Анонимный канал Дмитрия Колезева» объясняет, почему это не так:
«В телеграм-каналах и соцсетях попадается интерпретация, что министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, дескать, случайно проговорился в инстаграме про большое число заболевших пневмонией в республике, и потому случился такой скандал, что пришлось вмешаться Путину. Это не так. Еще 14 апреля Гаджиибрагимов отчитывался о резком росте числа больных пневмонией в регионе. 8 мая на тревожную ситуацию в Дагестане обращал внимание министр здравоохранения Михаил Мурашко (на заседании президиума фракции "Единая Россия"); Минздрав признал Дагестан самой опасной территорией с точки зрения динамики развития эпидемии. А 12 мая на большое число больных пневмонией обращал внимание уже и глава республики Владимир Васильев (на тот момент от пневмонии умерли 481 человек). По его данным, заболеваемость пневмонией на 33,6% выше, чем в прошлом апреле».
«Тезис» рассуждает о том, как сложная эпидемиологическая ситуация повлияла на аппаратные позиции главы Дагестана Владимира Васильева:
«Васильев на сегодняшнем совещании с Президентом только укрепил свои позиции, показав отличное владение информацией, вовлеченность в самые разносторонние вопросы и, главное, выступив консолидирующим звеном региональных элит. Васильев наглядно показал, что ситуация тяжелая, но не в силу управленческих просчетов, а в силу уникальности обстоятельств. Более того, выяснилось, что все запросы о помощи в федеральный центр отправлялись своевременно и чаще всего результативно. Распространение коронавируса во многом обусловлено этнокультурными особенностями региона, которые во многом повторяют... итальянские! Это высокая социальная активность, интенсивная внутриродовая социализация, высокий уровень доверия к окружающим. Увы, благоприятная почва для распространения COVID-19».
«Kotsnews» пишет о специфике Дагестана:
«По-моему, первый раз, когда Путин провел совещание по конкретному региону, захлебнувшемуся коронавирусом. Одних медиков в Дагестане погибло уже около 40-ка. В Москве пошел спад, к пику начали подтягиваться регионы. В случае с Дагестаном, почему-то кажется, ментальность сыграла немалую роль. Там по-своему всегда воспринимали директивы и рекомендации из Центра. <…> Неслучайно на этом совещании он [Путин – ред.] говорил в том числе и с представителями местной общественности – специфика. Через них доходчивее, чем через органы депздрава».
«Мюсли вслух» размышляют об эффективности мер, принятых по итогам совещания:
«По итогам совещания об эпидемиологической ситуации в Дагестане, в котором принимали участие муфтий и дагестанские общественники (кажется, это первое в таком формате видеосовещание президента), Владимир Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане, МЧС – организовать масштабную санитарную обработку учреждений, особенно соцобъектов, Минобороны – оперативно развернуть в Дагестане строительство модульного центра для пациентов с коронавирусом. Это меры бесспорно правильные, однако подействуют они не сегодня. А положение в Дагестане, судя по тому, что говорилось на совещании, ужасное. Может быть, стоит послать на помощь республике военных медиков, войска РХБЗ и развернуть полевые госпиталя?»
Подозреваемые в реабилитации нацизма оказались сторонниками Навального
Следственный комитет установил личности четверых россиян, подозреваемых в реабилитации нацизма. Они загрузили на сайт акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии нацистов. Оказалось, что подозреваемые жители Волгограда, Перми, Самары и Ульяновска состоят в группах сторонников Алексея Навального.
Комментариев Навального не последовало. «Мышь в овощном» считает, что тем самым он упустил шанс обернуть ситуацию себе на пользу:
«У наших горе-оппозиционеров была хорошая возможность показать себя серьезными людьми. Все, что им для этого было нужно – это осудить дураков, отправивших фоточки нацистов на сайт "Бессмертного полка". Просто обратиться к своей пастве: "Дети! Так делать нехорошо, харам!" То, что такого выступления не последовало, может означать следующее. Или "лидеры протеста" считают такие поступки приемлемыми, или же (а возможно – и то, и другое) случившееся вообще не воспринимается ими как сколько-нибудь значимый повод для того, чтобы на него реагировать. Первое многое говорит о богатом внутреннем мире лидеров российской "несистемной оппозиции", второе – об их дееспособности в качестве публичных политиков».
Чуть позже оказалось, что «Мышь в овощном» была права. В защиту подозреваемых выступил ближайший соратник Навального Леонид Волков. В своем YouTube-канале он выложил видео, где назвал поведение четверых провокаторов «естественной реакций» на якобы имевшее место принуждение к участию в акции «Бессмертный полк онлайн». Волков заявил, что «административное принуждение рождает противодействие», поэтому люди стали «как-то там прикалываться».
«Кровавая барыня» неприятно удивлена:
«Леонид Волков вообще не в себе? Я понимаю, что мы все ненавидим СК, но он не нашел ничего лучше, чем называть загружавших фото нацистов мерзавцев просто "приколистами". Кстати, удивительно, что "приколистами " он называет людей, загружавших фото Гиммлера, Гитлера и Геббельса, и это человек, который себя называет "сионистом ". Но чего только не скажешь назло власти...»
«Бойлерная» солидарна с «Кровавой барыней» и удивляется изворотливости Навального:
«Собчак последнее время часто промахивалась. А тут попала в яблочко – Навальный как ошпаренный вертится ужом на сковородке, чтобы прикрыть Леню Волкова, назвавшего своих наци-навальнистов "приколистами". Это первое место на конкурсе брейк-данса».
«Медиатехнолог | #оставайтесьдома» предвидит, что непродуманная реакция на скандал может вылиться для Навального в новые обвинения:
«Новый скандал в благородном семействе – Собчак обвиняет Волкова в потакательстве нацизму, Навальный с Волковым истерично пытаются отбиться от очевидного. Если бы у "Навального и ко" хватило ума вовремя отречься от своих идиотов-сторонников, то, возможно, до таких обвинений не дошло бы. Но у Навального это родовая травма – сейчас ему еще и походы на "русский марш" припомнят».
«Всевидящее око» предлагает объединиться и выяснить у Навального его позицию в отношении произошедшего:
«Уже несколько дней как стало известно, кто же именно разместил фотографию Гитлера и Гиммлера под видом ветеранов на сайт "Бессмертного полка". Про политические взгляды товарищей также уже многое известно – убежденные, дистиллированные навальнята. Сказал ли за это время хоть что-то сам Навальный? Конечно, нет. Старое правило "своих не сдаем" в действии. Поддержать же их в год 75-летия Победы – политическое самоубийство. Вот и приходится Лешеньке молчать, как рыба, и только пузыри пускать. Может, устроим флэшмоб и зададим Навальному вопросики на всех его площадках, а заодно и Ярмыш? Он же гордится своей открытостью…»
Перспективы блокировки YouTube в России
Российская компания «Онтаргет», разработчик тестов для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск о блокировке в России YouTube, принадлежащего Google. Претензии «Онтаргет» заключаются в том, что несколько YouTube-каналов предлагают пользователям обмануть работодателей, пройдя вместо них тесты компании. В 2018 году истец уже выиграл аналогичное требование к Google, поэтому теперь теоретически YouTube грозит вечная блокировка на территории России.
«ХОЛИВАР» находит требования российской компании странными:
«Достаточно странное требование, из-за слива каких-то тестов блокировать во всей стране YouTube. Если загуглить OnTarget, то первая же ссылка "Выполним тест OnTarget за вас". И это не единственный сайт с ответами. Теперь что, Google из-за этого заблокировать? Решайте проблему другими методами, не в стиле Роскомнадзора».
«Представляешь,» волнуется за истца:
«Интересно, истцы понимают, что будет с их репутацией в интернете, если они вдруг победят?»
«Теория Элит» считает, что даже в случае блокировки YouTube для российских пользователей ничего особо не изменится:
«В любом случае, всякий раз, когда вы видите новости о блокировке YouTube, помните, что читаете вы их в заблокированном Telegram».
«338» предлагает взглянуть на вопрос шире:
«Здесь вопрос суверенитета, опять же импортозамещения и формирования культурной среды, в которой мы желаем жить. <…> Стоит ли остро вопрос о необходимости собственных цифровых ресурсов так же, как он 6 лет назад был поставлен применительно к импортозамещению – это уже из области политических оценок, воли и готовности дать команду административной компоненте государства. <…> Ресурсы, требующие институциализацию, имеются. Научная компонента, посредством которой организуется перераспределение ресурсов, продолжает формироваться. Очевидно, что Рутуб не реанимировать, но Рутубом альтернативная область контроля культурного пространства в сетевом измерении не ограничивается».
Год президентства Зеленского
В среду президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию по итогам первого года работы в должности главы государства.
«WarGonzo» рассказывает о тех, кто не разочаровался в Зеленском за прошедший год:
«Кого точно не удалось разочаровать и надурить Зеленскому во время предвыборной гонки и за прошедший год президентства – так это жителей Донбасса. Там получили от него ровным счетом именно то, на что и рассчитывали, – продолжение войны и четкое понимание, что при "Зе", как и при Порошенко, собственный порох во что бы то ни стало необходимо держать сухим».
«Темник» пишет о перспективах решения донбасской проблемы:
«Ранее Зеленский обещал, что отводит на переговоры в минском формате год, после чего считает правильным переходить к планам В и С. Поскольку не совсем было понятно, с какого момента следует отсчитывать этот "год" и когда он может истечь, донбасские республики синхронно сделали политические заявления о саботировании Киевом минских договоренностей и сообщили о приведении своих вооруженных сил в полную боевую готовность. Случайно ли так совпало, но на пресс-конференции Зеленский сообщил, что отводит еще год или несколько месяцев на продолжении усилий в рамках "Минска". А к планам В и С переходить не хочет».
«НеВротик» обратил внимание на слова Зеленского о его готовности к переговорам с Путиным по Донбассу:
«Вот зря Зеленский на пресс-бенефисе в честь себя сегодня выпендрился о "переговорах с Путиным". Потому что трепетный МИД РФ был вынужден тут же дружелюбно уточнить, что да, конечно, наш-то завсегда готов и даже мечтает непрестанно, только разговаривать с Зеленским не о чем. Ведь из семи пунктов обязательств по прекращению войны в Донбассе, возложенных на бывшую Украину "нормандской четверкой" под диктовку Москвы, с натяжкой исполнен только один – обмен пленными».
На пресс-конференции Зеленский сообщил, что генпрокуратура Украины начала расследование по факту публикации аудио, на которых предположительно разговаривают экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший вице-президент США, ныне кандидат в президенты Джо Байден, а также бывший госсекретарь Джон Керри. Судя по этим записям, Порошенко уволил украинского генпрокурора Виктора Шокина по требованию американцев.
«Мейстер» упоминает этот эпизод и предполагает, что сказанное на конференции предназначалось главным образом для заокеанской аудитории:
«Зеленский по своему обыкновению наговорил много забавного. Но среди всего произнесенного им все же выделяются 2 перла и адаманта. Во-первых, Зеленский прокомментировал "пленки Порошенко", посулив команде Порошенко "много приговоров". "Реагировать должна прокуратура, правоохранители. <…> Не хочу об этом говорить, потому что это все-таки полномочия не мои, а суда". Вряд ли у кого-то остались сомнения в том, что Зеленский считает записи подлинными, но хочет остаться в стороне от схватки. Во-вторых, Зеленский чистосердечно заявил: размах его замыслов столь велик, что для воплощения всех идей и выполнения всех обещаний одного президентского срока мало. <…> Отметим, что оба эти заявления адресованы, так сказать, на экспорт, на Вашингтонщину. Во-первых, Зеленский усиленно шлет сигнал: я надолго, я не до 2024, я до 2029. Во-вторых, он хочет, чтобы и республиканцы, и демократы считали его своим – или хотя бы не чужим. Для России это означает, что минимум до ноября 2020 никакого прогресса на украинском направлении не будет, а вот новые враждебные выходки возможны».
США выходят из Договора по открытому небу
Об этом в четверг объявил президент США Дональд Трамп. Многосторонний договор по открытому небу (ДОН) был подписан в 1992 году и предусматривает право для стран-участниц совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными квотами и регламентами наблюдательных миссий. Выход из договора Трамп объяснил тем, что Россия его якобы нарушает.
«Россия в глобальной политике» пишет, что решение Трампа было ожидаемым:
«Объявление Трампа о выходе из Договора по открытому небу вызвало странное оживление, хотя о том, что это произойдет, говорили уже давно. Но дело даже не в утечках по поводу данного документа. Трамп – прям, как шпала. Он убежден в том, что Америке не нужны ограничения, унаследованные от времен холодной войны или вроде того, это обременение, не позволяющее полной свободы рук. Да и вообще бессмысленное. А еще обирающее американцев – не прямо, так косвенно. Аргументы сторонников военно-политической упорядоченности Трампа просто не волнуют, потому что он не понимает, зачем вообще это все надо. Он из другого мира, в котором к слову "война" относится определение "торговая"».
«АДЕКВАТ» считает, что для России выход США из ДОН практически ничего не меняет:
«Тем временем да, в штатах выборы, там все средства хороши, и внешняя политика опять средство во внутренней. Трамп таки пошел на выход из "Открытого неба", демонстрируя решительную неподлеглость. Что делать? Пожать плечами, выразить сожаление, остаться самим. Нам договор нужен даже без США – угрозы с европейской территории и важность объектов там в общем, куда весомее».
«ManzaL» считает, что решение Трампа значительно ослабляет глобальную безопасность:
«Последним действующим "военным" соглашением между США и РФ остается Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010-м году экс-президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Но его срок действия истекает через 9 месяцев, а вместе с ним исчезает "последний инструмент ограничения гонки вооружений". Вашингтон своими недвусмысленными действиями лишний раз показывает серьезное намерение усилить свой военный арсенал, а разрыв Соглашения об открытом небе теперь лишает иллюзий даже самых наивных скептиков. Вы в очередной раз спросите: находится ли мир на пороге гонки ядерных вооружений? Я в очередной раз повторюсь, что однозначного ответа на этот вопрос нет, но то, что мир отныне станет более опасным и непредсказуемым – это точно!»
Объясняя выход США из ДОН, советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия якобы следила за Трампом в ходе полетов над американской территорией.
«Ночной дозор» находит это обвинение абсурдным:
«О да, должно быть то, как машет на митинге избирателям Трамп – это очень важные сведенья. Или как он обедает на солнечной террасе кафе. Хотя едва ли подобное удастся рассмотреть, ведь оптика, допущенная договором, должна иметь разрешение на местности не выше 30 см. Достаточно, чтобы разглядеть пусковую шахту ракеты, но едва ли это позволит наблюдать за автомобилем Трампа, мчащегося по автостраде, не говоря уж о самом президенте США».
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