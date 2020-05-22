Телеграм: Дагестан болеет, а Трамп сбежал из договора

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В понедельник Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана. Говорили о сложной ситуации с коронавирусом в регионе.

За два дня до совещания глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в Instagram дал интервью политологу Руслану Курбанову. Он рассказал, что внебольничной пневмонией в республике болеют более чем в три раза больше людей, чем коронавирусной инфекцией, а умерших от пневмонии насчитывается в 24 раза больше, чем от COVID-19. Министр сказал, что разницы в течении заболевания у пациентов с пневмонией и коронавирусом нет, лечат их одинаково, но статистика ведется раздельно.

Некоторые комментаторы предположили, что именно интервью Гаджиибрагимова стало причиной совещания у Путина. «Анонимный канал Дмитрия Колезева» объясняет, почему это не так:

«В телеграм-каналах и соцсетях попадается интерпретация, что министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, дескать, случайно проговорился в инстаграме про большое число заболевших пневмонией в республике, и потому случился такой скандал, что пришлось вмешаться Путину. Это не так. Еще 14 апреля Гаджиибрагимов отчитывался о резком росте числа больных пневмонией в регионе. 8 мая на тревожную ситуацию в Дагестане обращал внимание министр здравоохранения Михаил Мурашко (на заседании президиума фракции "Единая Россия"); Минздрав признал Дагестан самой опасной территорией с точки зрения динамики развития эпидемии. А 12 мая на большое число больных пневмонией обращал внимание уже и глава республики Владимир Васильев (на тот момент от пневмонии умерли 481 человек). По его данным, заболеваемость пневмонией на 33,6% выше, чем в прошлом апреле».

«Тезис» рассуждает о том, как сложная эпидемиологическая ситуация повлияла на аппаратные позиции главы Дагестана Владимира Васильева:

«Васильев на сегодняшнем совещании с Президентом только укрепил свои позиции, показав отличное владение информацией, вовлеченность в самые разносторонние вопросы и, главное, выступив консолидирующим звеном региональных элит. Васильев наглядно показал, что ситуация тяжелая, но не в силу управленческих просчетов, а в силу уникальности обстоятельств. Более того, выяснилось, что все запросы о помощи в федеральный центр отправлялись своевременно и чаще всего результативно. Распространение коронавируса во многом обусловлено этнокультурными особенностями региона, которые во многом повторяют... итальянские! Это высокая социальная активность, интенсивная внутриродовая социализация, высокий уровень доверия к окружающим. Увы, благоприятная почва для распространения COVID-19».

«Kotsnews» пишет о специфике Дагестана:

«По-моему, первый раз, когда Путин провел совещание по конкретному региону, захлебнувшемуся коронавирусом. Одних медиков в Дагестане погибло уже около 40-ка. В Москве пошел спад, к пику начали подтягиваться регионы. В случае с Дагестаном, почему-то кажется, ментальность сыграла немалую роль. Там по-своему всегда воспринимали директивы и рекомендации из Центра. <…> Неслучайно на этом совещании он [Путин – ред.] говорил в том числе и с представителями местной общественности – специфика. Через них доходчивее, чем через органы депздрава».

«Мюсли вслух» размышляют об эффективности мер, принятых по итогам совещания:

«По итогам совещания об эпидемиологической ситуации в Дагестане, в котором принимали участие муфтий и дагестанские общественники (кажется, это первое в таком формате видеосовещание президента), Владимир Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане, МЧС – организовать масштабную санитарную обработку учреждений, особенно соцобъектов, Минобороны – оперативно развернуть в Дагестане строительство модульного центра для пациентов с коронавирусом. Это меры бесспорно правильные, однако подействуют они не сегодня. А положение в Дагестане, судя по тому, что говорилось на совещании, ужасное. Может быть, стоит послать на помощь республике военных медиков, войска РХБЗ и развернуть полевые госпиталя?»

