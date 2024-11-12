В Брянской области при атаке дрона пострадала женщина
12 ноября 202417:51
Женщина ранена в результате атаки украинских дронов в приграничном Климовском районе Брянской области. Об этом рассказал сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он уточнил, что местная жительница получила осколочное ранение, ее доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь.
Богомаз добавил, что на месте работают все оперативные и экстренные службы.
Климовский район Брянской области граничит с Черниговской областью Украины.
Утром Минобороны РФ сообщало о сбитом в Белгородской области беспилотнике.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru