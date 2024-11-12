В Брянской области при атаке дрона пострадала женщина

Женщина ранена в результате атаки украинских дронов в приграничном Климовском районе Брянской области. Об этом рассказал сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он уточнил, что местная жительница получила осколочное ранение, ее доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь.

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Богомаз добавил, что на месте работают все оперативные и экстренные службы.

Климовский район Брянской области граничит с Черниговской областью Украины.

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ФОТО: Владимир Сальдо
ТЕГИ:Брянская ОбластьБеспилотники

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