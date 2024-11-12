Погибшему в ДНР генералу Клименко присвоили звание Героя России посмертно

Президент Владимир Путин присвоил командиру мотострелковой бригады, генерал-майору Павлу Клименко звание Героя России посмертно. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Как отметил градоначальник, накануне состоялись похороны Клименко, который погиб во время выполнения боевой задачи в поселке Красногоровка на Донецком направлении в ходе специальной военной операции. Президент-верховный главнокомандующий принял решение присвоить офицеру звание Героя РФ посмертно.

«Дети Павла Юрьевича, Никита и Наталья, сегодня приняли от военачальника награду папы... Он был командиром от бога. Никогда не прятался за спины бойцов. Беззаветно любил Россию и делал все возможное, чтобы защитить нашу Родину», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили, что Павел Клименко погиб 6 ноября после атаки украинских дронов-камикадзе в районе блокпоста в Красногоровке, напоминает Ura.ru.

