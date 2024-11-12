Над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотник
12 ноября 202412:14
Украинский беспилотник сбили в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.
«Около 9.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО.
Ночью 12 ноября над территорией Белгородской области сбили девять украинских БПЛА, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru