Над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбили в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.

«Около 9.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Ночью 12 ноября над территорией Белгородской области сбили девять украинских БПЛА, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороныБелгородская область

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