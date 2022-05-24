В Брянской и Курской областях продлили «желтый» уровень террористической опасности
Высокий («желтый») уровень террористической опасности в Брянской области, граничащей с Украиной, продлен до 7 июня из-за сохраняющейся угрозе теракта и организации деятельности по противодействию его совершению. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. В Курской области «желтый» уровень террористической угрозы продлен до 8 июня.
В Брянской области высокий уровень террористической опасности был введен в 11 апреля, с тех пор в регионе произошел ряд обстрелов пограничных и населенных пунктов. В Брянске в конце апреля произошел пожар на нефтебазе АО «Транснефть Брянск—Дружба».
Белгородские власти на прошлой неделе сообщили о ежедневных обстрелах приграничных сел Нехотеевка и Журавлевка с украинской стороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru