В Брянской и Курской областях продлили «желтый» уровень террористической опасности

Высокий («желтый») уровень террористической опасности в Брянской области, граничащей с Украиной, продлен до 7 июня из-за сохраняющейся угрозе теракта и организации деятельности по противодействию его совершению. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. В Курской области «желтый» уровень террористической угрозы продлен до 8 июня.

Два снаряда попали в брянский поселок из-за украинского самолета

В Брянской области высокий уровень террористической опасности был введен в 11 апреля, с тех пор в регионе произошел ряд обстрелов пограничных и населенных пунктов. В Брянске в конце апреля произошел пожар на нефтебазе АО «Транснефть Брянск—Дружба».

Белгородские власти на прошлой неделе сообщили о ежедневных обстрелах приграничных сел Нехотеевка и Журавлевка с украинской стороны.

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ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомКурская ОбластьБрянская Область
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