В Брянской и Курской областях продлили «желтый» уровень террористической опасности

В Брянской области высокий уровень террористической опасности был введен в 11 апреля, с тех пор в регионе произошел ряд обстрелов пограничных и населенных пунктов. В Брянске в конце апреля произошел пожар на нефтебазе АО «Транснефть Брянск—Дружба».

Белгородские власти на прошлой неделе сообщили о ежедневных обстрелах приграничных сел Нехотеевка и Журавлевка с украинской стороны.

