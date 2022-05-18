Белгородские власти сообщили о ежедневных обстрелах сел Нехотеевка и Журавлёвка

Белгородские власти сообщили о ежедневных обстрелах приграничных сел Нехотеевка и Журавлевка с украинской стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова.

По его словам, из-за постоянных обстрелов власти не могут начать восстановление поврежденных домов.



Также он выразил поддержку мнения о том, что необходимо переселить жителей приграничных районов. Однако, по словам Гладкова, людей на практике сложно убедить покинуть свои дома.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

