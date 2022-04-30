Два снаряда попали в брянский поселок из-за украинского самолета
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром в поселок Жеча Стародубского района попало два снаряда. Жертв нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня в 6.50 российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолёт ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда», - пояснил Александр Богомаз.
По данным главы региона, взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил прилегающую территорию.
Александр Богомаз сообщил, что жертв нет, на месте работают оперативные службы.
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