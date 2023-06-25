В Белородской области накануне зафиксировали 70 прилётов

Без последствий для людей и зданий обошлись обстрелы села Красный Хутор (7 прилетов) и Журавлевка (3 прилета) в Белгородском районе, села Березовка в Борисовском районе (8 прилетов), села Кукуевка в Валуйском городском округе (2 артиллерийских снаряда), хутора Старый в Волоконовском районе (два прилета).

Пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор Белгородской области.

«В Грайворонском горокруге по КПП в селе Козинка выпущено 34 минометных снаряда, по хутору Понуры – 6. В городе Грайворон противник сбросил с беспилотника взрывное устройство на частный дом», – уточнил белгородский губернатор.

По его данным, В Грайвороне пострадавших нет, там повреждены только фасад и труба газоснабжения.

В Шебекинском городском округе ВСУ обстреляли пять населенных пунктов. селах Белянка и Новая Таволжанка зафиксировано шесть и два прилета соответственно. По хутору Панков выпущено пять минометных снарядов, по селу Терезовка – три. Здесь нет пострадавших и разрушений.

«В городе Шебекино на одно из промышленных предприятий с беспилотника сброшено взрывное устройство. Пострадавших нет», – пояснил Вяеслав Гладков.

По данным главы региона, в результате удара украинской стороны возник небольшой очаг возгорания, который оперативно ликвидировали пожарные расчеты.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков зааявил, что контроль за въездом на территорию Белгородской области будет усилен. Он отметил, что такая работа будет проводиться силами МВД и Росгвардии, сообщает «Радиоточка НСН».



