В Шебекино на промпредприятие беспилотник сбросил взрывчатку
24 июня 202320:39
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино на промышленное здание сбросили взрывное устройство. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. На здании образовался небольшой очаг возгорания, его тушат пожарные.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения «Вагнера» на территории России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор Липецкой области объявил о постепенной отмене ограничений
- Москва решила оставить 26 июня нерабочим днем
- «Ростелеком» прокомментировал стрельбу у своего офиса в Ростове
- В Шебекино на промпредприятие беспилотник сбросил взрывчатку
- «200 км до Москвы»: Пригожин подтвердил возвращение ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря
- Зюганов обратился к бойцам «Вагнера»
- Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения «Вагнера» на территории РФ
- Сергей Миронов осудил вагнеровцев за предательство
- СМИ сообщают о взрыве моста в Воронежской области
- В России начал работать оперштаб Минпросвещения из-за режима КТО в отдельных регионах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru