В Шебекино на промпредприятие беспилотник сбросил взрывчатку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино на промышленное здание сбросили взрывное устройство. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. На здании образовался небольшой очаг возгорания, его тушат пожарные.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения «Вагнера» на территории России.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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