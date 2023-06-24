В Шебекино на промпредприятие беспилотник сбросил взрывчатку

Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. На здании образовался небольшой очаг возгорания, его тушат пожарные.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения «Вагнера» на территории России.



